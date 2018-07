Kunterbuntes Spektakel bei Tag und bei Nacht

Ob Artisten, Clowns, Musiker - die Linzer Innenstadt ist auch in den nächsten Tagen noch ein Paradies für Straßenkünstler. Denn das traditionelle Pflasterspektakel lockt Groß und Klein in die City, um zu staunen, zu lachen - oder einfach mitzumachen. Apropos kleine Besucher: Die haben beim von der „Krone“ präsentierten Kinderbereich ihr eigenes kleines 8großes) Paradies. Also, nichts wie in die Linzer Innenstadt!