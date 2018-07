In Flammen Stehender riss sich Hose vom Leib

Ein Zeuge hatte den in Flammen stehenden Mann am Abend gegen 19.30 Uhr aus dem Müllraum rennen sehen und die Polizei alarmiert. Der 32-Jährige war zuvor im Abfallraum der Wohnhausanlage in der Pfaffenbergengasse vom Schlaf übermannt worden. Warum sich der Mann ausgerechnet dort zur Ruhe gebettet hatte, ist unklar. „Er wohnt woanders“, so Polizeisprecher Harald Sörös.