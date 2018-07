Rufmordversuch gegen die Republik - per Amtsblatt

„Austrian State may require Jews to register to buy kosher meat“, titelte die bekannte israelische Tageszeitung „Haaretz“ am Mittwoch. Im Artikel dazu wurden weite Teile eines Kommentars aus der amtlichen und vom Steuerzahler finanzierten „Wiener Zeitung“ übernommen: Etwa, dass alle jüdischen Mitbürger in Niederösterreich aufgrund eines neuen Schächtungs-Erlasses in Niederösterreich (wir berichteten) künftig registriert werden, dass „es in Österreich bald wieder so sein werde, dass Juden einen Stern sichtbar tragen müssten“. Dazu verschärft mit der Frage, ob man „nicht über die antisemitischen Rechtsextremen in Wien reden sollte?“.