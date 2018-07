SP-Landesrat wollte Namensliste von Juden

Für Riesenaufregung und eine Welle der Empörung hat die Meldung der „Wiener Zeitung“ gesorgt, wonach die Freiheitlichen „eine Liste von Juden“ führen wollten, die in Niederösterreich koscheres Fleisch kaufen. Nach Recherche der „Krone“ stellte sich aber heraus: Dieser Vorschlag für eine Meldepflicht stammt vom 20. September 2017 und wurde in einem Informationsschreiben des damaligen SPÖ-Landesrats Maurice Androsch an die Bezirkshauptmannschaften ausgeschickt. Landesrat Gottfried Waldhäusl sagte im Gespräch mit der „Wiener Zeitung“ bloß, dass er generell gegen Schächtungen eintrete. Die Berichterstattung und die Weiterverbreitung auf Social Media sorgte europaweit für Aufsehen, auch die israelische Tageszeitung „Haaretz“ schrieb darüber, dass „Österreichs Regierung wieder Listen über Juden führen will“ - was unkorrekt ist.