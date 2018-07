Zuckerberg will Holocaustleugnungen nicht löschen

Weil er der Auffassung ist, dass Holocaust-Leugner in seinem sozialen Netzwerk nicht gesperrt werden sollten, steht Facebook-Chef Mark Zuckerberg in der Kritik. Er finde die Leugnung des Völkermords an europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg zwar „tief beleidigend“, so der 34-Jährige in einem US-Interview, Inhalte sollten aber nur verboten werden, wenn sie für Angriffe auf jemanden verwendet würden oder Schaden erzeugten.