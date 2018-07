Irland: Forscher finden 5500 Jahre altes Ganggrab

Die sechs bisher identifizierten Megalithen (so bezeichnet man die großen, häufig unbehauenen Steinblöcke; Anm.), seien Teil eines Steinkranzes gewesen, so die Archäologin. Einer der Steine sei mit eingeritzten Mustern verziert, die eine der beeindruckendsten Entdeckungen der Megalithkunst in Irland seit Jahrzehnten darstellen, so die Expertin.