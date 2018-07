Irland: Mit Drohne kreisförmiges Monument entdeckt

Nahe dem zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Newgrange, einem großen steinzeitlichen Hügelgrab in der irischen Grafschaft Meath, sind mithilfe einer Drohne Spuren eines neolithischen kreisförmigen sogenannten Henge-Monumentes entdeckt worden. Das Department of Culture Heritage and The Gaeltacht in Dublin (das Entscheidungsgremium für Stätten unter Denkmalschutz) spricht von „einem sehr bedeutenden Fund“.