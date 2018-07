Beth Ditto in Graz: Ohne Scham und ohne Hemmungen

Mit einer kämpferischen Reaktion auf das Heiratsverbot für Schwule und Lesben in den USA meldete sich das Trio Gossip 2006 zum ersten Mal zu Wort: „Standing in the way of control“ hießen ihr erster Indie-Hit und das dazugehörige Album. Der Mix aus Punk und Party, Politik und Powerstimme kam an - und wurde spätestens mit dem Welthit „Heavy Cross“ im Jahr 2009 zu einem Massenphänomen.