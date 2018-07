Schnelles Handeln rettet Pensionistin das Leben

Rettungsaktion am Katschberger Gamskogel in Kärnten: Der Hüttenwirt handelte goldrichtig, als der Stifterin der Trauungskapelle die Luft wegblieb. Statt des üblichen Rettungswagens alarmierte er den Rettungshubschrauber. Diesem Einfall verdankt die Pensionistin nun ihr Leben. „Wenn es nach mir ginge, hätte der Peter eine öffentliche Ehrung verdient“, regt die erleichterte Spittalerin an.