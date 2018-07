Feldkirchen: Die Polizei lief nur auf Notstrom!

Ohne Strom war Sonntag ein Teil der Haushalte in Feldkirchen. Die Ursache war eine durchgebrannte Sicherung in einem Stromverteiler. Mitarbeiter der Kelag arbeiteten bis in die Nachtstunden an der Behebung des Schadens. Betroffen davon war auch die Polizeiinspektion. Nachdem diese jedoch über ein Notstromaggregat verfügt, gab es keine Probleme. Auch der Polizei-Notruf ist jederzeit erreichbar gewesen.