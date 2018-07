Titel-Doppelpack! Deschamps macht sich unsterblich

Frankreichs Nationalteam ist zurück auf dem WM-Thron. Exakt 20 Jahre nach dem Triumph im eigenen Land durfte die „Equipe Tricolore“ am Sonntag in Moskau nach einem Finalsieg gegen Kroatien zum zweiten Mal in der Verbandsgeschichte den WM-Pokal jubelnd in die Höhe stemmen. Für Trainer Didier Deschamps schloss sich ein Kreis, 1998 hatte er noch als aktiver Spieler den Titel gewonnen.