Drückt Putin heute wegen IHR Kroatien die Daumen?

Die kroatische Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic hat sich kurz vor dem Finale der Fußball-WM in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. „Diese WM ist ein echtes Beispiel, wie man solche Ereignisse in der Welt organisieren sollte“, lobte die Politikerin ihren Gastgeber. Sie überreichte Putin ein kroatisches Trikot mit seinem Namen und der Nummer 9. Schon auf dem Flug nach Moskau hatte Grabar-Kitarovic ein Video gepostet, in dem sie Putin aufforderte, ihre Mannschaft zu unterstützen.