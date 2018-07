Bremen: Eltern (30) erstachen sich gegenseitig

Am Mittwochmorgen wählte ein Mädchen den Notruf. Als die Polizisten an besagter Adresse eintrafen, bot sich ihnen ein Bild, das sie vermutlich nie wieder vergessen werden: Im Schlafzimmer der Wohnung in Bremen-Hemelingen lagen die Leichen eines Mannes und einer Frau, kurz zuvor gefunden von den Kindern des Paares. Die Geschwister hatten geschlafen, als die schreckliche Tragödie passiert war, als sich ihre Mama und ihr Papa gegenseitig getötet hatten - mit ein und demselben Messer, wie die „Bild“ schreibt.