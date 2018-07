Kroatien im Finale mit rot-weiß karierten Trikots!

Das Karo-Muster ist in Kroatien Ausdruck des Nationalstolzes. Nach dem Halbfinal-Sieg gegen England hatte sich auch die kroatische Regierung vom Fußballfieber im ganzen Land anstecken lassen. Das komplette Kabinett von Regierungschef Andrej Plenkovic erschien in Zagreb in Nationaltrikots und postete die Fotos auf Twitter. Staatschefin Kolinda Grabar-Kitarovic saß zuletzt bei der WM in einem Shirt mit rot-weißen Karos auf der Tribüne. Die Franzosen laufen nach Informationen des Weltverbandes (FIFA) in navy-blau auf, wie es offiziell heißt.