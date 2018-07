Infantino lobt „die beste Fußball-WM aller Zeiten“

Infantinos Vorgänger hatte der Weltmeisterschaft vor vier Jahren die Note 9,25 von 10 gegeben. Auf dieser Skala wäre Infantinos Huldigung wohl eine 11 gewesen. Auch kritische Töne angesichts der politischen Situation und seiner engen Bande mit Putin ließ der 48-Jährige abperlen. Auf die Frage, wo er angesichts der Opfer im abgeschossenen Flugzeug MH17, der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim, Wahlbeeinflussung, von durch Staatsdoping betrogenen Sportlern und Menschenrechtsproblemen in Tschetschenien die „moralische Rote Linie“ für die FIFA ziehe, antwortete Infantino nur allgemein: „Es gibt viele Sachen, die wir ändern möchten, die aber Realität sind.“ Und führte natürlich das klassische Funktionsmantra des unpolitischen Sports an: „Wir befinden uns hier bei der WM. Uns geht es hier um den Fußball.“ An anderer Stelle scheint Infantino den Fußball jedoch sogar in der Lage zu sehen, eine handfeste politische Krise durchdringen zu können. In der Debatte um die Ausweitung der WM 2022 in Katar hofft der Schweizer auf mögliche Gespräche des Emirats mit Nachbarländern.