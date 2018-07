Großartige Tierschützer brauchen selbst Hilfe!

„Wir sind in einer aussichtslosen Situation!“ Mit einem verzweifelten Hilferuf wendet sich der großartige Verein Kleine Wildtiere in großer Not jetzt an die Öffentlichkeit. Zum einen geht das Geld aus, weil immer mehr Schützlinge zu versorgen sind. Zum anderen fehlt ein Grundstück. Aufhören steht im Raum!