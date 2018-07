Erste „Anlandeplattform“ außerhalb der EU geplant

Innenminister Herbert Kickl hat am Donnerstag „breite Zustimmung“ für die sogenannten Anlandeplattformen außerhalb der EU geortet. Nach den Beratungen beim Treffen der EU-Innenminister in Innsbruck kündigte Kickl an, man werde versuchen, einen „Modellversuch mit einem Staat in Nordafrika zustande zu bringen“. Bisher hat allerdings kein infrage kommendes Land seinen Willen geäußert, solche Einrichtungen auf seinem Boden errichten zu wollen.