EU-Gegenwind für „Kooperation der Tätigen“

Kickl: „Kritik nicht angebracht“

In einem Sitzungsdokument, das der Innenminister seinen Kollegen am Donnerstag vorlegte, heißt es, dass die EU bei Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen bis 2025 die „volle Kontrolle“ und den „umfassenden Schutz“ der Außengrenzen sicherstellen könnte. Kritik an seinem Vorschlag, für Flüchtlinge Rückkehrzentren in Drittstaaten einzurichten, hielt Kickl für „nicht angebracht“. Auch der deutsche Innenminister Horst Seehofer forderte, dass nach den Beschlüssen beim Europäischen Rat Ende Juni „jetzt konkrete Schritte folgen“.