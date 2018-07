Ramos und Co.: Ronaldos Wechsel lässt keinen kalt

Auch die Spieler begriffen schnell, dass Historisches geschehen war, der Kapitän von Real Madrid, Segio Ramos, verabschiedete seinen Mitspieler mit folgenden Worten: „Cristiano, deine Tore, deine Zahlen und alles, was wir zusammen gewonnen haben, sprechen für sich selbst. Du hast dir einen besonderen Platz in der Geschichte von Real Madrid verdient. Als Madridistas werden wir uns immer an dich erinnern. Es war ein Vergnügen, an deiner Seite zu spielen, Biest. Große Umarmung und viel Glück!“