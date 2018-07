Ronaldo bei Juve: Mega-Deal um 232 Millionen Euro!

Kapitän Sergio Ramos verabschiedete sich emotional von ihm: „Du hast einen speziellen Platz in der Real-Geschichte verdient. Wir werden uns immer an dich erinnern.“ Während bei Juventus nun das große Ronaldo-Fieber ausbricht und am Montag seinen ersten Höhepunkt erreichen wird: Denn da trifft der Superstar zu medizinischen Tests ein, wird anschließend im Rahmen eines riesigen Events präsentiert. Am 23. Juli bricht das Team mit seiner prominenten Neuerwerbung zur großen Tournee in die USA auf.