Kanzler Kurz mittendrin in der Brexit-Krise

Brexit-Krise in Großbritannien - und der EU-Ratsvorsitzende Sebastian Kurz mittendrin. Der Kanzler hatte als erste Reise in seiner neuen EU-Funktion einen Besuch in Irland und Großbritannien angesetzt, um sich über die brisante Lage zu informieren. Er wurde von der Überlebenskrise der Regierung von Theresa May eingeholt - zwei Minister-Rücktritte am Montag, der Sturz der Regierungschefin scheint nicht ausgeschlossen.