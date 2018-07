Schäferhund tötet IS-Kämpfer und rettet Soldaten

In Großbritannien wird derzeit ein Armeehund als Kriegsheld gefeiert. Der Belgische Schäferhund, dessen Name nicht bekannt ist, hat sechs Mitglieder der britischen Eliteeinheit SAS, die in Nordsyrien in einen Hinterhalt der Terrormiliz Islamischer Staat geraten waren, gerettet. Die Männer waren vor zwei Monaten auf Patrouille, als sie plötzlich unter Beschuss gerieten. Der Armeehund rannte in ein Gebäude, setzte drei Dschihadisten außer Gefecht und beendete die lebensgefährliche Situation für die Soldaten, wie britische Medien berichten.