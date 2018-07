Im Juni waren nur 50 bis 60% der Flüge pünktlich

Wer seinen Urlaub mit dem Flugzeug antritt, der sollte gewarnt sein: Nahezu alle Airlines haben Probleme mit der Pünktlichkeit, es fallen auch immer wieder Flüge aus. Gründe sind Engpässe in der europäischen Flugsicherung, ein Pilotenmangel, Streiks und die Häufung von Gewittern in letzter Zeit. Im Juni hoben in Europa nur 50 bis 60 Prozent der Flüge pünktlich ab, der Juli wird ähnlich. Diese Woche wird der geplante Streik der Ryanair-Piloten am Donnerstag für Ausfälle sorgen, die sich bis Österreich auswirken könnten.