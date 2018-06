Neue Billig-Linie hebt Mitte Juli in Wien ab

Die British-Airways-Mutter IAG startet unter ihrer Tochtermarke „Level“ eine Low-Cost-Fluglinie in Österreich. Die ersten Flüge ab Wien finden am 17. Juli statt. Zunächst werden 14 Ziele in Europa angeflogen. Die neue Tochter wird eine österreichische Lizenz haben und vier Flugzeuge in Wien stationieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.