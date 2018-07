Sicher intim gepflegt

Wer seine Schambehaarung (zum ersten Mal) los werden möchte, muss einige Regeln beachten: Vor der Rasur, die am besten abends stattfindet, sollte man die Haare zunächst mit einer abgerundeten Nagelschere stutzen. Ansonsten kommt es vor, dass der Rasierer zu schnell „verstopft“. Damit „Brand“, Hautirritationen und Pickel im Intimbereich gar nicht erst aufkommen, in Wuchsrichtung „arbeiten“. Man schont dadurch die Poren und beugt Entzündungen vor. Die Haut wird eventuell nicht ganz so glatt wie gewünscht, aber Sie geben der sensiblen Intimzone Zeit, sich langsam an die Prozedur zu gewöhnen. Nach einigen Malen reagiert die Haut selbst auf eine Intimrasur gegen die Wuchsrichtung nicht mehr gereizt.