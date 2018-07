Öffentlichkeitsrecht für Waldorfschule in Neusiedl

Aus Idealismus im Jahr 2011 gegründet, hat sich die Waldorfschule Pannonia in Neusiedl am See Schritt für Schritt etabliert. Nach einem mühevollen Behördenweg hat sie nun das Öffentlichkeitsrecht als „staatlich anerkannte Privatschule mit Prüfrecht auf Dauer“ vom Bildungsministerium verliehen bekommen.