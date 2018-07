Welser Taxilenker soll Frau (22) verprügelt haben

Ein Vorfall, zwei sehr unterschiedliche Versionen! Laut der Mutter der 22-Jährigen spielte sich der nächtliche Streit so ab: Die Frauen waren baff, als der Taxler für neun Kilometer 52 Euro verlangte, weigerten sich zu bezahlen. Sie hätten sich telefonisch an die Polizei gewandt, bekamen den Rat, sich zu einigen. Nach längerem Hin und Her gaben sie dem Taxler 30 Euro. Dabei soll er die Frauen wüst beschimpft haben. Als sie ausstiegen, soll der Taxler aus dem Auto gesprungen sein und der 22-Jährigen einen Fausthieb ins Gesicht verpasst haben. Laut ihrer Mutter hatte sie einen roten Fleck. Das Opfer erstattete deshalb am Montag bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung.