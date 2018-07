Profi-Bergführer rettete die Crew vor Flammentod

Alouette III ging in Flammen auf

„Ich habe den Landeanflug mit dem Smartphone gefilmt, als der Hubschrauber rasch Höhe verlor, hart aufsetzte, sich überschlug und Feuer fing“, schildert der 34-Jährige, der den Vorfall wenige Meter entfernt hautnah miterlebte: „Ich rannte zum Hubschrauber, warf unterwegs mein Handy zur Seite und brachte die vier Insassen in Sicherheit.“ Kurz darauf stand die Alouette III in Vollbrand, und Ortner vergewisserte sich noch beim Piloten, ob alle Insassen in Sicherheit seien.