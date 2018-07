Nach Absturz: Soldaten bewachen „Alouette“-Wrack

Am Montag wird das Wrack des abgestürzten Heereshubschrauber abtransportiert und zur Flugunfallkommission gebracht. Bis dahin müssen die Überreste der „Alouette III“, die Freitag am Ufer des Wolayer Sees abgestürzt ist, bewacht werden. Zu groß ist das Interesse von Wanderern. Bundesheersprecher Oberst Michael Bauer: „Ein Jahr lang hat die Flugunfallkommission Zeit, die Absturzursache zu klären. Da es aber Zeugen gibt und der Pilot genau schilderte, was kurz vor dem Crash passiert ist, wird es da wohl keine Überraschungen geben.“ Laut dem 36-jährigen Kärntner gab es knapp vor dem Aufsetzen Turbulenzen von hinten. Bauer: „Wenn so etwas in der Luft passiert, kann der Pilot noch was tun, aber ein paar Meter über dem Grund hat er keine Chance mehr.“