Kärntner Filmteam drehte in Portugal

Kulinarische Filmreise

Die kulinarische Reise beginnt in der Universitätsstadt Evora, deren historische Altstadt Unesco-Weltkulturerbe ist. Von hier aus geht’s in kleine und größere Örtchen, wo Bäurinnen noch die Speisen der „einfachen“ Leute zubereiten. Kulinarik steht im Vordergrund, doch auch historische, geografische und kulturelle Hintergründe fließen in die Filme ein. So werden traditionelle Töpfereien und Weinhersteller besucht.