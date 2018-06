200 Pkw-Einbrüche geklärt: Laptops, iPads & Co weg

Viele Einbrüche in Klagenfurt

Doch die Einbruchserie endete nicht: Auch die Art der Einbrüche blieb gleich, also ging die Polizei von Mittätern aus. Ein Detail stach heraus: Vor der Verhaftung des 21-Jährigen passierten die Pkw-Einbrüche in fast allen Bezirken Kärntens, danach vorwiegend im Stadtgebiet von Klagenfurt! Folglich intensivierte die Polizei die Fahndungsmaßnahmen in der Landeshauptstadt - und das lohnte sich!