Weißhaidinger kämpft trotz Schmerzen um Finale

Österreichs Diskuswurf-Rekordler Lukas Weißhaidinger kämpft am Samstag bei der Diamond League in Paris um den Einzug ins Finale von Brüssel am 31. August. Derzeit ist der Olympia-Sechste im Ranking mit sechs Punkten Gesamt-Siebenter. Nur die besten Acht qualifizieren sich für das Finale in Brüssel. Und es wird verdammt schwer für Luki diesen Platz zu verteidigen, denn die komplette Weltklasse im Diskuswurf ist in Paris im Charlety-Stadion am Start - und der Countdown war nicht ideal...