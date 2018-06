Flüchtlingsschiff fährt in Hafen von Malta ein

Das Rettungsschiff Lifeline ist in den Hafen von Valletta eingelaufen. Das Schiff mit rund 230 Migranten und 17 deutschen Besatzungsmitgliedern an Bord kam am Mittwochabend nach einer sechs Tage langen Blockade auf dem Mittelmeer in Senglea vor Maltas Hauptstadt an. Regierungschef Joseph Muscat hat zuvor angekündigt, dass das Flüchtlingsschiff in Malta anlegen kann. Das Schiff werde aber beschlagnahmt, sagte der Premierminister des Inselstaats. „Dieses Schiff war staatenlos, es wird festgesetzt.“