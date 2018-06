„Lifeline“ darf nun doch in Malta anlegen

Rund 230 Migranten an Bord

Die Crew der Lifeline rettete am vergangenen Donnerstag rund 230 Menschen vor der libyschen Küste aus dem Meer. Italien, Spanien und auch Malta weigerten sich in den vergangenen Tagen, das Schiff anlegen zu lassen. Italiens Innenminister Matteo Salvini und auch der Chef der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, sagten, wenn die Lifeline in Italien anlege, werde das Schiff sofort beschlagnahmt und die Besatzung festgenommen.