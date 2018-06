Neue Taskforce soll Migration kontrollieren

Die Regierung verschärft ihre Gangart in Asylfragen weiterhin: Eingerichtet wird eine Taskforce, die die Lage kontrollieren soll. Auch die Rolle der Grenzschutz-Truppe „Puma“ wird ausgebaut. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will eine EU-Lösung, es sei aber auch notwendig, auf nationaler Ebene vorbereitet zu sein. „Es soll unter Österreichs Ratspräsidentschaft gelingen, Spannungen in der EU zu reduzieren. Wir sehen uns als Brückenbauer“, so Kurz.