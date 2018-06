„Grenzsturm“: Kickl übt in Spielfeld Ernstfall

Menschen auf Zäunen, in Wäldern, auf Bahngleisen oder kauernd am Boden: Tief eingeprägt haben sich in Österreichs Bevölkerung die Bilder des Flüchtlingsansturms von 2015, der im Herbst seinen Höhepunkt fand. Um vor einem erneuten Ansturm gewappnet zu sein, steigt am Dienstag in Spielfeld in der Steiermark eine Mega-Übung.