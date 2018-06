Nomade als Elferheld verzaubert Ronaldo und Web!

Gerade zwölf wurde er, als es die Familie in die Großstadt zog, in die Provinzhauptstadt Chorramabad. Etwa 350.000 Menschen wohnen hier, doch, was wichtiger ist: Es gibt da auch Fußballvereine . Auch der Held unserer Geschichte wurde fester Bestandteil eines Teams. Er wollte zuerst als Stürmer spielen, dann aber verletzte sich der Torwart seiner Mannschaft. Von da an stand Beiranvand zwischen den Pfosten, zur größten Zufriedenheit von allen, außer seinem Vater. Der war so gar nicht begeistert von den Plänen seines Sohnes, Profifußballer zu werden. Einmal riss er sogar die Handschuhe seines Sohnes in Stücke, doch Alireza ließ sich nicht einschüchtern: Mit bloßen Händen stellte er sich ins Tor.