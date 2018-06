Missbrauch: Strafe für Volleyballtrainer erhöht

Schuldig bekannt

„Mir tut es wirklich leid, was ich gemacht habe. Ich kann es leider nicht mehr ungeschehen machen. Mit 61 Jahren habe ich mich selbst sehr, sehr gestraft“, lautete das Schlusswort des Volleyball-Trainers im Justizpalast. Der Mann hatte sich in dem Strafverfahren schuldig bekannt. Er war für einen großen heimischen Volleyballverein als Nachwuchsbetreuer tätig gewesen. Nach der Trennung von seiner Frau und dem frühen Tod eines Sohnes hätte er sich „mehr und mehr in den Sport hineingearbeitet“ und sich „komplett rein auf den Sport konzentriert. Da habe ich meine Zuneigung, meine Anerkennung bekommen“, hatte er im Frühjahr in seiner Verhandlung einem Schöffensenat erklärt.