Lewis Hamilton verlängert Vertrag bei Mercedes

„Wir wollen es nicht mehr zu lange hinauszögern. Ich erwarte, dass es sehr, sehr bald passiert“, wurde Teamchef Toto Wolff von der „Daily Mail“ zitiert. „Lewis wird für uns fahren“, versicherte zuletzt Aufsichtsratschef Niki Lauda. In Silverstone gastiert die Formel 1 eine Woche nach dem Österreich-Grand-Prix auf dem Red Bull Ring in Spielberg am Sonntag, das Rennen in Hockenheim findet am 22. Juli statt.