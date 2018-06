Supercomputer: IBM hat den weltweit schnellsten

„Summit“ verdrängte mit einer Leistung von 122,3 Petaflops (Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde) den chinesischen Superrechner „Sunway TaihuLight“, der mit 93 Petaflops am Nationalen Supercomputing Center in Wuxi arbeitet und seit zwei Jahren die Liste angeführt hatte. Auf den dritten Platz landete „Sierra“, der am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien im Einsatz ist und auf eine Leistung von 71,6 Petaflops kommt. Die chinesische Anlage „Tianhe-2A“ rutschte vom zweiten auf den vierten Platz, obwohl ihre Leistung von 33,8 auf 61,4 Petaflops hochgeschraubt wurde.