So feierten Wiens Türken den Sieg ihres „Sultans“

Mit knapp 52,6 Prozent ist Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag ein weiteres Mal zum mächtigsten Mann in der Türkei gewählt worden. In Österreich stimmten sogar 72 Prozent jener Türken, die in ihren Konsulaten zu den Wahlurnen geschritten waren, für Erdogan ab. Am Sonntagabend feierten rund 200 von ihnen bereits kurz nach den ersten Hochrechnungen ihren „Sultan“ auf den Straßen von Wien-Favoriten.