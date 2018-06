So haben die in Österreich lebenden Türken gewählt

Warum wählen Türken in Österreich ihren „Sultan“? Die Wahlen hielten auch hierzulande die Bevölkerung in Atem: Bilder von Warteschlangen vor den Konsulaten in Wien (siehe Video oben), Salzburg und Bregenz sorgten für Verwunderung - gelten doch Präsident Recep Tayyip Erdogan und die konservative AKP als umstritten. Bereits am Sonntagabend feierten Erdogan-Anhänger den Wahlsieg des Staatschefs in Wien-Favoriten.