Türkei-Wahl: Viele Unregelmäßigkeiten gemeldet

Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan von einer „demokratischen Revolution“ und einer „hohen Beteiligung“ bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen spricht, gibt es zahlreiche Meldungen über Unregelmäßigkeiten aus mehreren Regionen des Landes. Laut der größten Oppositionspartei CHP sollen Wahlbeobachter mit „Schlägen, Drohungen und Angriffen“ von den Urnen ferngehalten worden sein. In sozialen Medien werden Bilder und Videos gepostet, die zeigen sollen, wie größere Mengen an ausgefüllten Stimmzetteln in Urnen geworfen und ausländische Kämpfer aus Syrien mit Bussen ohne Kennzeichen über die Grenze gebracht werden.