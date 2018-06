So viel verdienen unsere Politiker

Drei Abgeordnete geben an, dass sie in die Kategorie 1 fallen und weniger als 1000 Euro monatlich zuzüglich lukrieren. Acht beziehen Nebeneinkünfte der Kategorie 2. Der Großteil der Mandatare fällt aber in die Kategorie 3: Insgesamt 17 verdienen nebenher noch zwischen 3.501 und 7.000 Euro brutto. Karl Zallinger (ÖVP), ÖAAB-Chef und Kolpinghaus-GF, ist demnach der einzige Abgeordnete in der zweithöchsten Kategorie 4.