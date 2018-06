LASK: Rückkehr nach Europa steigt auf Linzer Gugl!

Comeback nach 19 Jahren

Zuerst wartet aber einmal am 26. Juli das Hinspiel der 2. Qualirunde und damit das Europa-Comeback nach 19 Jahren. Das der LASK in Linz bestreiten wird, obwohl man die 2. Qualirunde auch noch in Pasching hätte spielen können! „Eine super Sache, dass der LASK gleich in Linz spielt. Wir haben das Stadion jedenfalls bis Weihnachten an allen in Frage kommenden Donnerstagen reserviert. Hoffentlich werden’s möglichst viele Spiele“, bestätigt Erwin Unter, der bei der LIVA die Abteilung Sport leitet.