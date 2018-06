Neue Sammeltaxis für Südweststeier

Günstige Preise

Sie steuern ab 1. Juli 3200 Sammelpunkte in der Südweststeiermark an - Nahversorger, Ärzte, Freizeiteinrichtungen und natürlich Haltestellen des öffentlichen Verkehrs. Die Preise liegen - je nach Anzahl der Fahrgäste - weit unter normalen Taxitarifen. Sitzen vier Gäste im Wagen, kosten Fahrten bis 5,5 Kilometer einen Euro pro Person; Langstrecken über zehn Kilometer werden im günstigsten Fall um 50 Cent pro Person und Kilometer angeboten. Die Buchung erfolgt via Handy-App, Homepage oder Anruf.