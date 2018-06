Lobnig bei Ottensheim-Weltcup sicher im Finale

Magdalena Lobnig ist beim Ruder-Weltcup in Ottensheim ihrer Rolle als Mitfavoritin im Einer-Halbfinale gerecht geworden und hat sich als Zweite souverän für den Endlauf am Sonntag qualifiziert. Die 27-jährige Kärntnerin ist als einzige Österreicherin in den A-Finali dabei.