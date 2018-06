Biss-Attacke auf Polizist endet mit WEGA-Einsatz

Weil er seine Lebensgefährtin nicht ins Gefängnis mitnehmen durfte, hat ein 35-Jähriger am Freitag in Wien-Brigittenau einen Polizisten in die Hand gebissen. Der Mann sollte gegen Mittag wegen nicht bezahlter Verwaltungsstrafen in Höhe von mehr als 5000 Euro zum Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe abgeholt werden. Auch seine 24-jährige Freundin attackierte die Beamten, beide wurden festgenommen.