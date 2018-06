Prozess nach tödlichem Spitals-Drama in Kirchdorf

Der Fall sorgte für Aufsehen, das Mitgefühl vieler galt der Witwe Ingrid Sch., die ihren Ehemann auf so tragische Weise verloren hat. Bei einer Wanderung Ende September 2017 klagte Helmuth Sch. über Herzbeschwerden und wurde mit Vorhofflimmern ins Landeskrankenhaus Kirchdorf eingeliefert. Der behandelnde Arzt verordnete eine Kaliuminfusion. Als diese von einem Pfleger (40) verabreicht wurde, passierte der tödliche Irrtum. Statt Kalium wurde dem Patienten Kalzium verabreicht. Nachdem der Fehler erkannt worden war, wurden sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet und der Patient kam in eine Spezialklinik nach Wien. Dennoch starb der Pensionist am 3. Oktober.