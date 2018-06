Klagenfurter stieg ins Airplay von MTV & VIVA ein

Zuvor spielte er mit „Thirteen Days“ und veröffentlichte mehrere Alben. Mit AlternatePOP- Sound macht Ramon Miles schon seit 2015 als Solokünstler auf sich aufmerksam und spielt in heimischen Clubs & Pubs einen Namen. Die 3. und aktuelle Single „Silver Lining“ behandelt eine schwierige Phase in Roman Mischitz’ Leben. „Musik war aber immer mein Silberstreif am Horizont. Es ist eine Mischung aus Poprock, Alternativ und ein bisschen Elektronik.“